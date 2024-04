Milei, 'se ci fossero elezioni oggi vinceremo al primo turno'

In un'intervista concessa negli Usa all'anchorman della destra ultraconservatrice, Ben Shapiro, il presidente argentino Javier Milei, si è detto convinto che "se ci fossero elezioni oggi vinceremo al primo turno". Una convinzione, sostiene, fondata sui risultati degli ultimi sondaggi d'opinione che mostrano una buona tenuta della sua immagine nonostante il durissimo programma di risanamento macroeconmico che sta portando avanti.

"Siamo ottimisti", ha affermato. "Ci sono alcuni settori che stanno crescendo come quello agricolo e quello estrattivo, e l'inflazione continua a rallentare", ha aggiunto. Milei si è detto quindi convinto che se l'Argentina riuscirà ad uscire dalla crisi "verrà dimostrata l'efficacia delle idee della libertà e avremo fatto un favore non solo all'Argentina ma a tutto il mondo", e per il leader ultraliberista si tratta di "una sfida per cui vale lasciare anche l'ultima goccia di sangue".

Secondo gli ultimi dati ufficiali l'inflazione a marzo, pur registrando un ulteriore rallentamento nel raffronto su mese, ha raggiunto il 287,9% annuo mentre la produzione industriale ha segnato nel primo bimestre del 2024 un calo dell'11,1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nonostante l'ottimismo di Milei la conflittualità sociale è in costante aumento e nelle prossime settimane sono in agenda numerose proteste e manifestazioni che culmineranno il 9 maggio con uno sciopero generale indetto dai sindacati.



