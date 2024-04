Senatore di Milei accusato di 'apologia della violenza sessuale'

La metafora distorta e a sfondo sessuale della fiaba della Bella Addormentata utilizzata da un senatore del partito di Javier Milei durante un dibattito in commissione ha suscitato polemiche e indignazione in Argentina. Protagonista dell'episodio il senatore per la provincia di Formosa, Francisco Paoltroni, che per descrivere la situazione dell'Argentina ha affermato che "la situazione gli ricorda una favola dell'infanzia". "Un giorno venne una strega e addormentò a tutti, ma il 19 novembre - in riferimento alla data del ballottaggio delle presidenziali - è arrivato il principe ha fatto l'amore con loro e li ha svegliati tutti", ha affermato il senatore.

La versione distorta del noto racconto di Charles Perrault ha suscitato l'immediata indignazione e le proteste della senatrice Anabel Fernandez Sagasti, che ha ravvisato nelle parole del collega "un'apologia della violenza sessuale". "Lei ha detto che Milei è venuto a violentarci tutti per svegliarci, lei non è moralmente preparato per stare in Parlamento", ha affermato Sagasti.

L'episodio ripreso nella trasmissione in diretta della commissione è diventato virale anche sui social e poi ampiamente rilanciato dai media locali dando ampia eco alla polemica.





