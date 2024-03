Il tribunale nega la restituzione del passaporto a Bolsonaro

Il giudice Alexandre de Moraes, del Tribunale supremo federale brasiliano, ha respinto la richiesta di restituzione del passaporto presentata dalla difesa dell'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro, per andare in Israele, tra il 12 ed il 18 maggio. Nelle passate settimane il leader sovranista aveva detto di aver ricevuto un invito del premier Benyamin Netanyahu.

Il documento di Bolsonaro era stato sequestrato dalla polizia federale all'inizio di febbraio, nel quadro di un'operazione sulle presunte trame golpiste ai danni dell'attuale capo dello Stato, Luiz Inacio Lula da Silva.

"Le indagini sono in corso, ed è assolutamente prematuro rimuovere la restrizione imposta all'indagato", ha spiegato il giudice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA