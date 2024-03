L'Argentina presenta le opere per la Biennale con Sangiuliano

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è stato l'ospite d'onore a Buenos Aires, alla cerimonia di presentazione del catalogo delle opere destinate al padiglione argentino, in occasione della 60ma Biennale dell'Arte di Venezia. L'evento si è svolto presso la sede del ministero degli Esteri, in presenza del capo della diplomazia argentina, Diana Mondino, e dell'ambasciatore Fabrizio Lucentini.

"Sono molto lieto della partecipazione argentina perché è una nazione che porto nel cuore. Mio nonno materno aveva 11 fratelli dei quali 4 emigrati in Argentina. E' un Paese che è stato sempre nella mia memoria familiare, e in quella di giornalista", ha affermato Sangiuliano.

Il ministro ha quindi osservato l'importanza della cultura come "costruttrice di ponti e di relazioni" evidenziando che "i rapporti economici si costruiscono, se prima si costruiscono anche quelli culturali".

Per parte sua, Mondino ha ricordato che l'Argentina sarà presente alla Biennale di Venezia anche quest'anno, con l'opera dell'artista plastica Luciana Lamothe. Un'iniziativa finanziata dal ministero, che segna così una presenza ininterrotta del Paese alla manifestazione italiana dal 2012, onorando gli impegni assunti "nonostante l'attuale contesto economico".

Nel quadro della sua trasferta in Argentina, il ministro Sangiuliano ha visitato il Teatro Colon, dove nell'ultima stagione, si è svolto l'importante ciclo 'Divina Italia'.

Inoltre, al suo arrivo, Sangiuliano ha inaugurato la mostra "L'influenza italiana nel patrimonio architettonico di Buenos Aires" di cui proprio il Teatro Colon rappresenta uno dei principali esempi, presso l'Istituto italiano di cultura.





