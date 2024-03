Da Cuba al Venezuela, i leader celebrano la vittoria di Putin

In America Latina più di un leader si è congratulato con Vladimir Putin per la rielezione. I capi di Stato e di governo di Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia tra questi. Per il presidente Nicolas Maduro si è trattato di un'elezione "impeccabile che ha dimostrato una partecipazione democratica in modo esemplare".

Dall'Avana, Miguel Diaz Canel ha salutato Putin con "congratulazioni sincere", definendo il risultato "un chiaro segno del riconoscimento del popolo russo".

Il boliviano Luis Arce si è felicitato per vittoria elettorale che "riafferma l'unità del coraggioso popolo russo a difesa della sovranità e dello sviluppo" del Paese.

Da Managua, Ortega ha celebrato il "trionfo come un contributo alla indispensabile stabilità della comunità umana".

In Brasile, il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, si è limitato ad osservare che le elezioni si sono svolte in un clima di "tranquillità".



