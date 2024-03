La ministra brasiliana dei Popoli indigeni a Roma e in Vaticano

La ministra brasiliana per i popoli indigeni, Sonia Guajajara, questa settimana è a Roma e in Vaticano (dal 14 al 16 aprile), per un tour europeo che la porterà anche a Parigi (12-13 aprile).

In particolare, in Vaticano l'agenda della ministra prevede la partecipazione alla conferenza 'Conoscenza dei popoli e delle scienze indigene', e un incontro con Papa Francesco. Focus del seminario sono i saperi tradizionali e le scienze per la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità, e alla sicurezza alimentare.

Altro momento saliente del viaggio, a Roma, è l'ufficializzazione dell'ingresso del Brasile nella Coalizione per i sistemi alimentari indigeni che - in collaborazione con la Fao - consente una maggiore integrazione delle richieste dei popoli nativi nell'Alleanza globale contro la fame, iniziativa promossa dalla presidenza brasiliana del G20.

Una tappa sarà anche al Museo delle Civiltà di Roma, che conserva un'ampia collezione di reperti brasiliani portati in Italia circa 160 anni fa, con l'obiettivo di individuare pezzi prioritari per gli sforzi di catalogazione, ricerca ed un'eventuale restituzione al Brasile.

Un incontro pubblico organizzato dall'ambasciatore del Brasile in Italia, Renato Mosca, conclude la tappa ufficiale italiana.



