A Haiti le gang minacciano la guerra civile se il premier resta

La situazione è sempre più critica a Haiti, dove le gang continuano a seminare il terrore tra la popolazione e i generi alimentari scarseggiano. Il capo di una delle principali bande criminali ha minacciato una "guerra civile" se il primo ministro Ariel Henry deciderà di restare al potere.

"Se Ariel Henry non si dimetterà - ha affermato Jimmy Cherizier, conosciuto con il soprannome di 'Barbecue' - se la comunità internazionale continuerà a sostenerlo, allora andremo dritti verso una guerra civile che porterà a un genocidio".

Di fronte alle persistenti violenze e all'emergenza umanitaria, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha previsto una riunione a porte chiuse, mentre il primo ministro Henry, volato nei giorni scorsi in Kenya, per la costituzione di una Missione multinazionale a sostegno della sicurezza, è bloccato a Porto Rico, dove è stato dirottato, dopo che le autorità di Santo Domingo gli hanno impedito di atterrare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA