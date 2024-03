Sospesa la messa in onda di Deutsche Welle in Venezuela

Il ministro della Comunicazione e dell'Informazione venezuelano, Freddy Ñáñez, ha annunciato di aver sospeso la messa in onda di Deutsche Welle, accusandola di "diffondere contenuti e promuovere propaganda di odio" contro la nazione. Pochi giorni prima, la tv statale tedesca aveva pubblicato sui social un contenuto in cui raccoglieva informazioni attribuite a Transparency International, che collocavano il Venezuela come il secondo Paese più corrotto al mondo.

Nel suo programma televisivo, il presidente Nicolas Maduro ha poi commentato la decisione presa dal suo governo ed ha definito "nazista" l'emittente tedesca.

"Loro e altri media internazionali hanno una campagna contro il Venezuela, vogliono dimostrare che tutto il male nel mondo è qui, cercano di macchiarmi, di attaccare il Paese. Dobbiamo stare attenti".

Non è la prima volta che l'esecutivo venezuelano attacca la diffusione di alcune notizie e contenuti editoriali internazionali. Anche altre emittenti, come la Cnn in spagnolo, o le colombiane Rcn e Caracol Radio, spesso critiche nei confronti del chavismo al potere, sono state espulse dal Paese alcuni anni fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA