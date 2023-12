Cop28: papa Francesco si scusa con Lula per mancato incontro

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha reso noto attraverso il suo account X di aver ricevuto un messaggio in cui papa Francesco si rammarica per non poter realizzare un programmato incontro a Dubai a margine della Conferenza Cop28.

"Ringrazio il Pontefice per la lettera. Spero - sottolinea - in un suo pronto recupero e che potremo conversare su un mondo più sostenibile ed equo".

Nel messaggio che Lula mostra in una foto, papa Francesco lo informa che "con grande rammarico, su consiglio dei miei medici non potrò partecipare alla Conferenza delle Parti alla conferenza dell'Onu (Cop28) e quindi realizzare il nostro previsto incontro".

"Rimango grato - aggiunge - per la sua volontà di discutere il futuro della nostra casa comune e gli strumenti più efficaci per rispondere alle sfide urgenti alla nostra famiglia umana.

Spero che saremo in grado di parlare insieme in altra occasione per approfondire questi problemi".

"Con i migliori auguri e le preghiere per il suo contributo alla Conferenza - conclude il Pontefice - Le rinnovo l'assicurazione della mia più alta considerazione e stima.

Francesco".



