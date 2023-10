Messico, tre morti per il crollo del tetto di una chiesa

E' di tre morti, tra i quali un neonato, il bilancio ancora provvisorio del crollo del tetto di una chiesa dove erano riuniti un centinaio di fedeli a Ciudad Madero, in Messico, nello stato di Tamaulipas.

Lo riferiscono le autorità locali, precisando che tuttavia sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei detriti e la ricerca di sopravvissuti.

Secondo quanto riferisce la testata locale El Diario de Cudad Victoria, attorno alla chiesa sono riunite decine di persone in cerca di familiari.

Immagini riprese da una videocamera di sicurezza rivelano che a cedere è stata l'intera volta di copertura della chiesa, proprio nel momento in cui al suo interno si stavano celebrando dei battesimi.



