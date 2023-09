Amazzonia: creato dispositivo che vigila sulla deforestazione

Studenti dell'Università statale di Amazonas (Uea), in Brasile, hanno creato un dispositivo in grado di identificare minacce di deforestazione in Amazzonia.

Il 'Curupira' - dal nome di una leggenda del folklore che dà questo nome al guardiano della foresta - promette di riconoscere in particolare il rumore di una sega elettrica. Il dispositivo, ancora in fase di test, è stato sviluppato per catturare solo i suoni selezionati dal team di ricercatori, ha spiegato il coordinatore del Laboratorio di sistemi incorporati dell'Uea, Raimundo Cláudio Gomes.

"La motosega è un suono anomalo per l'ambiente forestale.

Posso quindi addestrare il nostro sistema a identificare specificamente questo suono ignorando tutti gli altri", ha sottolineato Gomes.

Per funzionare, i dispositivi devono essere separati al massimo da un chilometro, in quanto comunicano tra loro. Dopo aver individuato il presunto attacco alla foresta, i 'curupiras' inviano le informazioni tramite radiofrequenza a una sorta di router che può trovarsi a 15 chilometri di distanza dai dispositivi. Dopo aver inviato il segnale, la frequenza viene indirizzata a un programma per computer per l'analisi e la visualizzazione dei dati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA