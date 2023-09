Haiti: gang minacciano di cacciare il governo e la forza Onu

L'aggravarsi della crisi ad Haiti dopo la chiusura delle frontiere con la Repubblica Dominicana ha ridato vita alle bande criminali locali, il cui principale leader, l'ex agente di polizia Jimmy Chérizier, ora minaccia di far cadere il governo e di espellere le forze internazionali.

Conosciuto come 'Barbecue', il boss della coalizione di gang G9 ieri è sceso in piazza per la seconda volta nella settimana, circondato da uomini armati, per attirare l'attenzione della stampa sulle sue minacce.

Chérizier ha per primo invocato un movimento armato per rovesciare il governo ad interim del primo ministro Ariel Henry, alla guida di Hati da due anni, da quando il presidente Jovenel Moïse venne assassinato a Port-au-Prince dai mercenari nel luglio 2021. Barbecue ha poi annunciato che gli uomini sotto il suo comando combatteranno qualsiasi forza multinazionale che "commetta abusi" contro il suo popolo. Il riferimento è ai dibattiti in seno al Consiglio di sicurezza dell'Onu, che tra qualche settimana potrebbe approvare l'invio di una forza multinazionale per sostenere la Polizia nazionale haitiana nella lotta alla violenza armata.



