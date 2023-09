Calcio: il Brasile esclude Antony, accusato di violenze dalla ex

Antony Matheus dos Santos ala del Manchester United è stato escluso dalla Nazionale di calcio del Brasile per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del mondo, a seguito delle accuse di aggressione mosse contro di lui da un'ex fidanzata.

La Confederazione brasiliana di calcio (Cbf) ha dichiarato in un comunicato che Antony è stato messo da parte per "preservare la presunta vittima, il giocatore, la squadra brasiliana e la Cbf" stessa. Gabriel Jesus attaccante dell'Arsenal sostituirà Antony nella nazionale verdeoro per le partite contro la Bolivia l'8 settembre e contro il Perù l'12 settembre.

Antony, 23 anni, ha negato di aver aggredito fisicamente l'ex fidanzata Gabriela Cavallin, affermando di essere la "vittima di false accuse. Le prove già prodotte e quelle che saranno prodotte dimostreranno che sono innocente", ha assicurato il calciatore. La smentita è arrivata dopo che la stampa brasiliana ha pubblicato dei messaggi WhatsApp tra Antony e Cavallin in cui il giocatore avrebbe minacciato la sua ex compagna.



