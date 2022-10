Cuba: 'Retratos italianos' di Sosabravo in mostra a L'Avana

(ANSA) - L'AVANA, 28 OTT - Una mostra di opere dell'artista cubano Alfredo Sosabravo, dal titolo 'Retratos italianos' è stata inaugurata nella galleria Villa Manuela del quartiere Alamar di L'Avana, nel quadro della Settimana della cultura italiana di prossima inaugurazione nell'isola.

Sosabravo, che festeggia il suo 92/o compleanno, ha ricevuto il Premio nazionale per le Arti plastiche cubano, si esprime con l'intensità dei colori della tecnica dell'acquarello che l'Italia e Cuba condividono nonostante le distanze geografiche.

La mostra, inaugurata ieri, si compone di una dozzina di ritratti di medie dimensioni, eseguiti ad acquarello e china su carta, e di sculture in bronzo. I critici hanno definito l'evento una "festa del maestro", e anche una celebrazione "in onore dell'Italia, Paese con cui Cuba condivide l'amore per l'arte".

La particolarità delle opere è che "sono state realizzate in Italia, concentrando però in esse una creatività cubana attorno a motivi e colori italiani. Una rivista d'arte cubana online ha sottolineato "Il costante desiderio di miglioramento e il rigoroso lavoro svolto da Sosabravo, che lo hanno reso uno degli artisti più originali delle espressioni bidimensionali dell'arte cubana".

Tra i suoi successi, l'autore ha ottenuto una medaglia d'oro nel 1975 nel 34/o Concorso Internazionale di Arte ceramica contemporanea a Faenza.

I 'Retratos Italianos', spiega una brochure preparata dalla galleria, "sono nati durante un soggiorno dell'artista a Reggio Emilia e riproducono l'aspetto visivo di personaggi reali pur lasciando intravedere qualcosa del loro carattere e genialità".

Le sculture in bronzo, invece, sono "la proposta visiva che costituisce una ricreazione di personaggi onirici e che arricchisce lo spazio espositivo permettendo di avvicinarsi alla maestria del pittore". (ANSA).