Vaccini: Brasile, governo invia altri 10,2 mln dosi a Stati

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il ministero della Salute brasiliano ha informato che questa settimana invierà 10,2 milioni di dosi di vaccini anti-Covid agli Stati e al Distretto Federale: lo hanno reso noto i media locali, sottolineando che il dicastero non ha tuttavia indicato la data delle spedizioni o quanto sarà assegnato a ciascuna unità federativa.

Al quotidiano O Globo, il ministero ha dichiarato che il target di riferimento per la distribuzione e la quantità di dosi per ogni Stato saranno definiti in un incontro tra membri del governo federale e membri dei governi statali e municipali.

Il Brasile ha già distribuito 164,478 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus agli Stati e al Distretto Federale, secondo i dati del ministero della Salute. Sono state somministrate finora 131,895 milioni di dosi, di cui 94,734 milioni della prima dose e 37,161 milioni della seconda dose o della dose singola. (ANSA).