Venezuela: Maduro, Biden dica se gli Usa vogliono uccidermi

(ANSA) - CARACAS, 03 LUG - Il presidente del Venezuala, Nicolas Maduro, ha accusato ieri la Cia e il Pentagono di pianificare il suo assassinio, chiedendosi se il suo omologo statunitense, Joe Biden, lo avesse autorizzato.

"Joe Biden ha ratificato gli ordini di Donald Trump di condurre il Venezuela alla guerra civile e ucciderci? Sì o no? Chiedo", ha detto il presidente venezuelano, commentando durante una cerimonia militare, le visite del direttore della CIA William Burns e del capo del comando meridionale (Southcom ), l'ammiraglio Craig Faller, in Colombia e Brasile.

"Cosa hanno fatto? Le nostre fonti in Colombia ci assicurano... che sono venuti a preparare un piano per attentare alla mia vita e a quella di importanti leader politici e militari... Il presidente Joe Biden ha autorizzato il piano per assassinare me e importanti leader politici e militari in Venezuela? Sì o no? ", ha chiesto Maduro. (ANSA).