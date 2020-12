Covid: primi casi in Antartide, virus in tutti 7 continenti

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il coronavirus ha raggiunto l'Antartide, l'unico continente che finora non aveva avuto nessun caso. Così la presenza del virus è stata registrata in tutti e 7 i continenti.

L'esercito cileno, riporta la Bbc, ha segnalato 36 casi di Covid-19 presso la sua stazione di ricerca Bernardo O'Higgins nella penisola antartica. I contagiati, di cui 26 militari e 10 addetti alla manutenzione, sono stati portati in Cile. La notizia arriva pochi giorni dopo che la marina cilena ha confermato tre casi di coronavirus su una nave che aveva portato rifornimenti e personale alla stazione di ricerca. La Sargento Aldea era arrivata alla stazione il 27 novembre eed era tornata in Cile il 10 dicembre.

Tre membri dell'equipaggio erano risultati positivi al loro ritorno alla base di Talcahuano.

Il Cile è il sesto paese più colpito in America Latina con oltre 585.000 casi confermati di coronavirus. (ANSA).