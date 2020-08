Perù: Parlamento dà fiducia al governo e mette fine a crisi

(ANSA) - LIMA, 12 OTT - Il Parlamento del Perù ha votato la notte scorsa con un'ampia maggioranza la fiducia al nuovo governo guidato dal premier Walter Martos, mettendo così fine ad un braccio di ferro ingaggiato da settimane con il presidente peruviano Martin Vizcarra. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Andina a Lima.

Al termine di un dibattito durato 12 ore, aggiunge l'agenzia, l'approvazione per il premier Martos e per i suoi 19 ministri è giunta con 115 voti a favore, cinque contrari e quattro astensioni.

Il nuovo governo aveva giurato nelle mani del capo dello Stato il 6 agosto, e disponeva di 30 giorni di tempo per presentarsi in Parlamento per ottenere la fiducia.

Due giorni prima, l'Assemblea legislativa aveva invece bocciato a sorpresa un altro governo proposto da Vizcarra e guidato dal primo ministro Pedro Cateriano, generando una grave crisi fra l'esecutivo ed il legislativo, aggravata dall'emergenza esistente in Perù per il Covid-19. Una tensione però definitivamente disinnescata dal voto della notte scorsa.(ANSA).