Coronavirus: Argentina, contagi oltre quota 90.000

(ANSA) - BUENOS AIRES, 10 LUG - Ad una settimana dalla fine dell'ultimo lockdown disposto dal governo per Buenos Aires e la sua periferia immediata, l'Argentina ha raggiunto i 90.693 casi di contagio segnando il record di 3.663 contagiati in un solo giorno, registrati quasi tutti nell'agglomerato urbano della capitale, Inoltre, l'ultimo rapporto del ministero della Sanità argentino ha reso noto che, aggiungendo l'ultimo bilancio quotidiano di 26 morti, il bilancio generale dei decessi è salito a quota 1.720. Ieri, commemorando un nuovo anniversario dell'Indipendenza nazionale, il presidente della repubblica Alberto Fernández aveva rivolto agli argentini un appello all'unità di fronte all'epidemia di coronavirus. Un invito che però l'opposizione non ha raccolto organizzando, riferisce il quotidiano Clarin, manifestazioni antigovernative a Buenos Aires, vicino alla residenza presidenziale di Olivos, a Cordoba, Mendoza, Santa Fe e Avellaneda, per reclamare "libertà e giustizia".(ANSA).