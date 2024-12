Primi aiuti in area assediata di Khartoum da inizio guerra

Un convoglio umanitario ha raggiunto per la prima volta una zona assediata di Khartoum dallo scoppio della guerra civile in Sudan nell'aprile 2023, portando cibo e medicine in un Paese dove metà della popolazione rischia di morire di fame. Lo scrive il Guardian.

Secondo il Programma alimentare mondiale, i 28 camion sono arrivati ;;nel sud di Khartoum il 25 dicembre, fornendo 750 tonnellate di cibo che sfameranno 200 mila famiglie.

L'Unicef ha inviato cinque camion con medicinali e kit contro la malnutrizione per i bambini, mentre Medici Senza Frontiere ha contribuito con un tir di forniture mediche, secondo l'organizzazione per le emergenze dello Stato di Khartoum, un gruppo di aiuti di base che sta aiutando a coordinare la lotta contro la malnutrizione. distribuzione.

"L'accesso all'area è stato sostanzialmente interrotto a causa delle dinamiche del conflitto. Ci sono voluti tre mesi di trattative, spesso quotidiane, con le autorità governative a tutti i livelli e con gli altri soggetti che ne controllavano l'accesso", ha detto Sheldon Yett, rappresentante dell'Unicef ;;in Sudan.



