Inflazione Sudafrica cala sotto aspettative Banca Centrale

L'inflazione annuale dei prezzi al consumo per ottobre 2024 pubblicata oggi in Sudafrica da Statistics South Africa (StatsSa), l'ente nazionale di statistica, si è assestata al 2,8%, in netto calo rispetto al 3,8% di settembre.

Si tratta dell'inflazione più bassa dall'apice della pandemia nel giugno 2020, quando il tasso era del 2,2%.

L'inflazione in Sudafrica è scesa al di sotto anche dell'obbiettivo della Reserve Bank, la Banca Centrale, che mira a stare tra 3% e 6%. È quindi quasi certo l'annuncio di un consecutivo taglio dei tassi di interesse di almeno 25 punti base giovedì, in occasione dell'ultima riunione del comitato di politica monetaria dell'anno.

Secondo StatisSa, il calo dei prezzi del carburante rimane il fattore principale che ha portato a un calo dell'inflazione per 5 mesi consecutivi. I prezzi della benzina e del diesel sono quasi 10% più bassi rispetto a un anno prima e sono calati di oltre il 5% tra settembre e ottobre. StatsSa riferisce che anche i prezzi medi dei generi alimentari hanno subito un brusco rallentamento in ottobre (al 3,6%) dopo aver oscillato tra il 4,5% e il 4,7% nei sei mesi precedenti. L'inflazione alimentare è ora la più bassa da novembre 2019.



