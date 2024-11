Medio Oriente, l'esercito israeliano amplia le operazioni a Beit Lahia

08:28

Il rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha lodato l'operato dell'agenzia dell'Onu per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (Unrwa), condannando nuovamente la sua recente messa al bando da parte di Israele.

"Unrwa, in quanto unica agenzia che fornisce assistenza umanitaria ai rifugiati palestinesi, svolge un ruolo fondamentale in questa crisi. Ogni tentativo di interromperne le operazioni, come le recenti azioni della Knesset israeliana contro questa agenzia, è fermamente condannato", ha detto Iravani, durante una riunione presso l'Assemblea generale dell'Onu.

"Queste azioni rappresentano un tentativo di privare i palestinesi di servizi essenziali, quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria e gli aiuti umanitari e rappresentano una palese violazione dei diritti umani", ha aggiunto Iravani, come riferisce Irna.