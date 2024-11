Analisti, da vittoria Trump rischi per l'economia del Sudafrica

Le ripercussioni della vittoria di Donald Trump sull'economia del Sudafrica presentano diversi rischi secondo analisti interpellati da News24. Nonostante che la moneta del Paese, il rand, dopo essere crollata con la notizia della vittoria del candidato repubblicano, stamattina cambiava a 17,50 contro la moneta Usa, grosso modo gli stessi livelli di prima del voto, l'indice All-Share della Johannesburg Stock Exchange (Jse) ha ceduto oltre l'1% in seguito al crollo dei mercati emergenti, innescato dal rally del dollaro di ieri. Le previsioni di crescita del Sudafrica sono state tagliate recentemente con l'annuncio del bilancio a medio termine, e gli investitori locali si trovano ora ad affrontare le conseguenze di una seconda presidenza Trump che potrebbe scatenare una guerra commerciale con la Cina, un evento altamente negativo per il Sudafrica. Justine Brophy, Ceo della società di gestione patrimoniale AnBro, avverte che un potenziale aumento dei dazi statunitensi sulla Cina metterebbe il freno alla domanda di esportazioni di materie prime da parte di Paesi come il Sudafrica e che si ripercuoterebbe anche sul debito del Paese portando a livelli troppo elevati i costi di rimborso del debito.

Bianca Botes, direttore di Citadel Global, ha affermato che se l'amministrazione Trump volesse prendere in considerazione le relazioni del Sudafrica con alcuni membri dei Brics, come Russia e Iran, potrebbero risultare serie frizioni diplomatiche o limitazioni commerciali che avrebbero un impatto negativo sulla fiducia degli investitori e peserebbero sul rand. Ha inoltre messo in guardia da possibili modifiche all'African Growth and Opportunity Act (Agoa) che attualmente consente ad alcuni prodotti del Sudafrica l'accesso in esenzione doganale ai mercati statunitensi e, settori come l'agricoltura, l'industria automobilistica e quella manifatturiera potrebbero subire interruzioni delle esportazioni. Trump ha in passato definito il Sudafrica, "un pasticcio totale e molto pericoloso".



