Governo Sudafrica propone prepensionamento dipendenti pubblici

In un tentativo di contenere la spesa pubblica, il governo del Sudafrica ha fatto una proposta per reintrodurre la possibilità di pensione anticipata per i dipendenti pubblici.

Il ministro delle Finanze Enoch Godongwana ha accennato alla proposta durante la presentazione del bilancio di medio termine in Parlamento ma i dettagli verranno resi pubblici durante il discorso di bilancio di febbraio.

Si prevede che ai dipendenti pubblici di età compresa tra i 55 e i 59 anni verrà offerto un pensionamento anticipato senza una riduzione delle prestazioni pensionistiche. Ad eccezione di Islanda e Danimarca, la spesa media del Sudafrica per gli stipendi del settore pubblico è ben al di sopra di quella di molti altri Paesi e rappresenta circa un terzo della spesa pubblica totale.

Il Ministro Godongwana ha detto che durante i prossimi due anni fiscali verranno stanziati 11 miliardi di rand ( circa 572 milioni di euro ) per incentivare i dipendenti pubblici ad accettare l'offerta. Secondo Godongwana questa misura potrebbe fare risparmiare al fisco 2 miliardi di rand (105 milioni di Euro) ogni anno. "Vogliamo costruire un governo capace, etico e orientato allo sviluppo", ha detto Godongwana.



