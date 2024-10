Sudafrica, 12 omicidi al giorno nell'Eastern Cape

Oltre 2.300 persone sono state uccise nella provincia del Eastern Cape, in Sudafrica, tra gennaio e giugno di quest'anno, circa 12 al giorno, con un incremento di 77 vittime rispetto all'anno precedente.

L'annuncio è stato fatto oggi in occasione della pubblicazione dei dati sulla criminalità nella provincia, dal responsabile per la Sicurezza della Comunità del Capo Orientale Xolile Nqatha e dal commissario della polizia provinciale, il tenente generale Nomthetheleli Mene.

Durante l'incontro il tenente generale Mene ha anche fatto presente un aumento delle denunce per stupro. Nella prima metà di quest'anno sono stati registrati in totale 3.143 casi e 406 casi di rapimento. Si tratta di un aumento di 65 stupri rispetto a quelli registrati tra gennaio e giugno 2023.

Mene ha detto che a seguito dell'apertura di una 'hotline telefonica' per denunciare casi di estorsioni il 23 agosto scorso, ci sono stati "buoni risultati" nella lotta contro questo crimine: "Da quando è stata inaugurata la linea stiamo ricevendo molte chiamate, incoraggiando anche i cittadini a restare anonimi, se lo desiderano." Nqatha ha detto alla stampa che il nuovo governo eletto in maggio sta intensificando la lotta contro i criminali, grazie alla nuova collaborazione tra diverse sfere di governo. "Come governo provinciale, siamo estremamente lieti di vedere che le nuove strategie stanno cominciando a dare risultati positivi", ha concluso il responsabile sicurezza.



