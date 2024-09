In Sudafrica raro cucciolo elefante marino ucciso a bastonate

Una elefante marino ha giovedì scorso dato alla luce un cucciolo sulla costa sud orientale sudafricana, nella riserva naturale di Nahoon Point, vicino alla città di East London. Sarebbe la prima nascita della specie registrata da decenni, ma tragicamente il cucciolo è stato trovato morto due giorni dopo, secondo testimonianze preso a bastonate da due ignoti.

Intervistato da News24, Kevin Cole, responsabile dell'East London natural Museum, ha detto che gli elefanti marini sono rari su questa costa, visto il loro habitat usuale essere più a sud, sulle isole sub-antartiche. La 'mamma' elefante marino si era avvicinata alla costa mercoledì. "La specie non è mai stata avvistata nella riserva negli ultimi decenni. L'Acquario e il Museo della città avevano attivato un piano di sorveglianza 24 ore su 24 per salvaguardare la grande foca femmina che si era stabilita su una spiaggia tranquilla, e sabato il neonato cucciolo è stato avvistato in ottima salute. È la prima volta che questa specie partorisce lungo la nostra costa. I neonati sono normalmente lunghi circa 1,3 metri e pesano tra i 36 e i 50 kg", ha detto Cole a News24..

Dopo un ispezione nella giornata di sabato, tutto sembrava andare per il meglio quando nel pomeriggio il museo ha ricevuto una telefonata in cui si diceva che la madre e il cucciolo erano stati attaccati. La risposta alla chiamata è stata tardiva, poiché il cucciolo di elefante marino era stato colpito a morte.

La madre foca era ormai scomparsa nell'oceano e non restava che recuperare il corpo per conservarlo al museo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA