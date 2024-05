Camera di Commercio Italo-Sudafricana premia imprenditoria

La Camera di Commercio e Industria Italo-Sudafricana ha giovedì sera tenuto al Sandton Hotel di Johannesburg il suo annuale evento per consegnare i Business Excellence Awards 2024. Una cena di gala ha visto riunite le figure di spicco della comunità imprenditoriale italiana in Sudafrica che ha accolto con un grande applauso la vincitrice del "LifeTime Achievement Award"-un premio alla carriera- Mirella K. Corsetti in Kaliazin. Il premio è conferito a persone il cui contributo lascia un segno indelebile e duraturo nella comunità. Mirella Corsetti in Kaliazin è stata la prima donna comandante di nave italiana, ed ha finito per divenire proprietaria di una società di logistica per l'Antartide basata a Città del Capo. La sua emerge come una vita di perseveranza con un risultato a dir poco straordinario. Nel suo discorso di accettazione, Mirella ha voluto dare un messaggio all'imprenditoria femminile: "Se posso farlo io, puoi farlo anche tu".

Il premio "Sme of the Year Award" -per la migliore azienda medio-piccola- è andato a "Slingshot Consulting" un'azienda specializzata in servizi di gestione e controllo di progetti multi-fase per i settori delle infrastrutture pesanti, minerario e tecnologico.

Il premio "Impresa dell'anno" è andato alla Savino Del Bene Sudafrica. Il riconoscimento premia l'azienda italiana più performante nel Paese, evidenziando il suo significativo contributo al progresso economico, al commercio, alla creazione di posti di lavoro e alla formazione dell'economia futura.

L'azienda fornisce servizi di spedizione merci a livello globale, espandendosi da Firenze, a oltre 350 uffici in più di 65 Paesi. Si è aggiudicato il titolo di "Business Person of the Year"- impreditore dell'anno-Matteo Brambilla, amministratore delegato di Red Rocket. Questo premio esiste dal 1999 ed è stato dato a persone che hanno fondato alcune delle aziende di maggior successo in Sudafrica. Sotto la guida di Brambilla, Red Rocket si è ritagliata una nicchia formidabile nel settore delle energie rinnovabili, sperimentando progetti e iniziative all'avanguardia che hanno ridefinito in maniera rivoluzionaria il panorama del settore in Sudafrica e in Africa.

Al termine della serata, l'attenzione è passata alle iniziative filantropiche: la Little Eden Society - un'associazione che presta assistenza a bambini e adulti affetti da gravi disabilità - ha ricevuto un ampio sostegno da parte della comunità. Un generoso contributo è arrivato dalla Msc (Mediterranean Shipping Company) e grande riconoscienza va agli sponsor dell'evento, Honor e Italtile.

I Business Excellence Awards del 2024 vogliono ricordare il potenziale di trasformazione della collaborazione, dell'innovazione e dell'azione collettiva, ponendo le basi per una crescita e una prosperità continue della comunità imprenditoriale italo-sudafricana .



