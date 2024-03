Inaugurato il cantiere Enel Green Power Sudafrica

Si è inaugurato ieri vicino a Oyster Bay, nella provincia dell'Eastern Cape sulla costa sud-orientale del Sudafrica, il cantiere di Enel Green Power Sudafrica (Egp Rsa), per la costruzione di tre impianti di energia eolica. Il progetto ultimato è destinato a diventare uno dei più grandi siti di produzione eolica dell'Africa Australe. La joint venture tra Enel Green Power, il ramo del Gruppo Enel che si dedica allo sviluppo e alla gestione di impianti di energia rinnovabile nel mondo, e la Qatar Investment Authority (Qia), ha recentemente stipulato tre contratti per la vendita di energia elettrica a lungo termine con Air Liquide Large Industries South Africa e Sasol South Africa che prevedono la fornitura di 330 MW di energia rinnovabile al sito di Sasol a Secunda (nella provincia nord orientale del Mpumalanga), dove Air Liquide gestisce il più grande impianto di produzione di ossigeno al mondo. Enel Green Power Rsa diventa così una delle prime società di energia rinnovabile a concludere contratti specificatamente per uso commerciale e industriale su larga scala in Sudafrica. Gli impianti di energia eolica in costruzione, Impofu East, Impofu West e Impofu North, saranno operativi nel 2026 e a pieno regime produrranno 330 MW di energia verde che andranno ad aggiungersi agli oltre 1.2 GW di rinnovabili che Enel Green Power ha già in esercizio nel Paese.

Questo è il primo progetto congiunto tra Enel Green Power e Qia da quando hanno siglato una partnership per costruire e gestire impianti di energia rinnovabile nell'Africa sub-sahariana.





