Strade bloccate da neve e pioggia nel nord dell'Algeria

Diverse strade sono state chiuse in alcune province del nord dell'Algeria a causa della neve e della pioggia cadute ieri sera e questa mattina.

La gendarmeria algerina ha riferito in una nota che le strade bloccate dalla neve sono state segnalate nelle province di Tizi Ouzou e Bouira in Cabilia (centro) e Batna e Khenchela (est).

Le forti piogge hanno anche bloccato il traffico su diverse strade nelle province di Mascara e Relizane (ovest) e Annaba (est), ha aggiunto la stessa fonte.

Le previsioni del servizio meteorologico del governo indicano che pioggia e neve continueranno a cadere in varie zone del nord del Paese e anche in alcune province desertiche fino a domani, con un significativo calo delle temperature.

Da settimane l'Algeria sta assistendo a forti piogge e nevicate sulle montagne in diverse province settentrionali, in particolare nell'est, dopo mesi di siccità senza precedenti che ha colpito duramente il Paese nordafricano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA