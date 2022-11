Kenya: più di 200 elefanti morti a causa della siccità

(ANSA) - NAIROBI, 04 NOV - Più di 200 elefanti e centinaia di zebre e gnu sono morti in Kenya a causa della peggiore siccità degli ultimi quarant'anni. Lo ha dichiarato oggi il ministro del Turismo del Kenya Peninah Malonza in una conferenza stampa a margine di una giornata di sensibilizzazione sugli elefanti che si tiene al parco nazionale di Nairobi.

La scarsità di piogge che si protrae dall'anno precedente ha già messo in ginocchio 4 milioni di keniani su una popolazione di circa 50 milioni, secondo i dati trasmessi giorni fa dalla Croce Rossa del Kenya e anche gli animali ne soffrono in maniera preoccupante.

"La siccità ha causato la morte di esemplari di fauna selvatica, soprattutto di specie erbivore", ha dichiarato Malonza, aggiungendo che 14 specie sono state identificate come gravemente colpite. Tra febbraio e ottobre, i funzionari del Kenya Wildlife Service hanno registrato la morte di 205 elefanti, 512 gnu, 381 zebre, 12 giraffe e 51 bufali. In aggiunta, secondo l'Autorità nazionale per la gestione della siccità, oltre 1,2 milioni di capi di bestiame sono già morti a causa della mancanza di piogge nelle contee aride e semi-aride.

(ANSA).