Francia: Macron in Africa dal 25 al 28 luglio

(ANSA) - PARIGI, 21 LUG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, effettuerà una missione diplomatica in Africa dal 25 al 28 luglio. Le tappe previste, precisa l'Eliseo, sono Camerun, Benin e Guinea-Bissau. Per Macron si tratta della prima missione in Africa subsahariana dalla sua rielezione all'Eliseo. I temi in agenda sono la crisi alimentare causata dalla guerra in Ucraina, le sfide riguardanti la produzione agricola e la sicurezza. (ANSA).