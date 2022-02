Etiopia, da domani energia da controversa maxi-diga su Nilo

(ANSA) - ADDIS ABEBA, 19 FEB - L'Etiopia ha reso noto che domani inizierà a produrre energia elettrica dalla "Gerd", la maxi-diga sul Nilo che ridurrà la vitale portata d'acqua a disposizione di Sudan ed Egitto. Lo hanno riferito due responsabili del governo di Addis Abeba.

La struttura, detta "Diga del Grande Rinascimento Etiope" (Gerd, dall'acronimo in inglese), è il più grande progetto idroelettrico in Africa ed è stata al centro di un attrito regionale da quando l'Etiopia ha aperto i cantieri nel 2011.

Egitto e Sudan infatti considerano la diga come una minaccia esistenziale a causa della loro dipendenza dalle acque del Nilo, mentre l'Etiopia la ritiene essenziale per la propria elettrificazione e sviluppo economico. (ANSA).