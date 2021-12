Di Maio, Attanasio ambasciatore di grado

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Desidero qui rivolgere un pensiero a quanti hanno contribuito all'amicizia tra l'Italia e questi Paesi, Africa e America Latina, anche al costo del più alto sacrificio, come testimoniato dall'esempio dell'Ambasciatore Luca Attanasio - al quale verrà più tardi intitolata una sala della Farnesina -, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici annunciando la decisione di conferire ad Attanasio, ucciso in un agguato in Congo lo scorso febbraio, il titolo onorifico di Ambasciatore di grado. (ANSA).