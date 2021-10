Formato il nuovo governo in Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 11 OTT - La Tunisia ha un nuovo governo, undici settimane dopo la destituzione di quello precedente da parte del presidente Kais Saied, che ha assunto i pieni poteri il 25 luglio scorso: lo ha annunciato la presidenza.

La premier Najla Bouden in occasione della cerimonia di giuramento davanti al presidente della Repubblica ha annunciato la sua squadra di governo. Si tratta di 24 ministri - tra cui otto donne - e un sottosegretario agli Affari Esteri. La nomina dei ministri è avvenuta con decreto presidenziale. Secondo le misure eccezionali non è infatti previsto passaggio in aula per la fiducia, poiché il Parlamento è sospeso. (ANSA).