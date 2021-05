Repubblica Democratica del Congo, 'finita epidemia di Ebola'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - La Repubblica democratica del Congo ha annunciato la fine dell'ultima epidemia di Ebola. La dichiarazione arriva a tre mesi dalla segnalazione di una ricomparsa del virus nel Kivu Nord, a est del Paese, ed è stata ripresa via Twitter dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

L'Unicef, fondo dell'Onu per l'infanzia, ha affermato in una nota che a contenere l'epidemia hanno contribuito una rapida risposta delle autorità e dei partner, rilevando che questa è stata la terza epidemia nel Paese in meno di un anno. Prima dell'ultima epidemia, iniziata il 7 febbraio, la Repubblica democratica del Congo aveva annunciato la fine dell'undicesima, che ha causato 55 vittime su 130 casi in circa sei mesi. In quest'ultima, invece, sono state infettate 11 persone e sei sono morte, secondo l'Unicef. (ANSA).