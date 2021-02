Congo: comunità islamica, preghiera venerdì per Attanasio

(ANSA) - LIMBIATE (MONZA), 26 FEB - La preghiera del venerdì della comunità islamica sarà dedicata oggi a Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo. Lo ha detto, dopo aver reso omaggio alla camera ardente aperta nel comune di Limbiate, Maher Mohamed Kabakebbji presidente della moschea Marian di Milano e rappresentante della comunità.

"Ho inviato tutte le comunità d'Italia a rivolgere una preghiera per questo nostro fratello, martire ed eroe" ha detto Kabakebbji, origini siriane in Italia da 50 anni. (ANSA).