Zelensky: 'Putin cerca di manipolare Trump'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che Vladimir Putin stia tentando di "manipolare" Donald Trump con le sue dichiarazioni sulla disponibilità a colloqui con gli Stati Uniti. "Vuole manipolare il desiderio del Presidente degli Stati Uniti d'America di raggiungere la pace," ha affermato Zelensky durante il suo discorso serale quotidiano sui social media. "Sono fiducioso che nessuna manipolazione russa avrà successo", ha aggiunto.

In territorio ucraino al momento ci sono 608.000 soldati russi, oltre il triplo dei circa 200.000 che presero parte all'invasione del 2022: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky nel suo discorso al World Economic Forum di Davos, citato da Ukrinform.

"Se torniamo all'invasione su vasta scala del 2022, i russi erano circa 200.000, più un certo numero di separatisti che controllavano e controllano tuttora i territori ad est temporaneamente occupati. Intendo parlare di porzioni delle regioni di Donetsk e Lugansk. E' stato molto difficile per noi senza aiuti, ma sono molto grato ad America ed Europa per averci aiutato in seguito. Ma dovreste sapere che oggi in Ucraina ci sono 608.000 soldati russi. Questo vuol dire tre volte tanti", ha detto il leader ucraino.





Medvedev: 'Altri 450.000 militari contrattisti arruolati nel 2024'

Sono circa 450.000 coloro che si sono arruolati a contratto nelle forze armate russe nel corso del 2024, dopo i 420.000 del 2023. Lo ha detto Dmitry Medvedev, vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale.

"Il compito che ci era stato assegnato dal presidente (Vladimir Putin) l'anno scorso è stato completato - ha affermato Medvedev, citato dall'agenzia Interfax, in una riunione della commissione interdipartimentale del Consiglio di Sicurezza russo sui reclutamenti a contratto -. Circa 450mila persone hanno firmato un contratto per il servizio militare. Inoltre, più di 40.000 cittadini si sono uniti alle formazioni di volontari e hanno partecipato all'operazione militare speciale".

Alla fine del 2023 Putin aveva detto che i due terzi dei militari allora impiegati in quella che a Mosca viene definita 'operazione militare speciale' in Ucraina erano contrattisti e un terzo riservisti richiamati alle armi. Alcuni mesi fa la testata Moscow Time aveva scritto che lo stipendio mensile minimo di un soldato a contratto in Russia è di 210.000 rubli (circa 2.000 euro), vale a dire tre volte di più del reddito medio del Paese, a cui vanno aggiunti una serie di corposi benefit.

Bbc, 'identificati oltre 90.000 soldati russi morti in guerra'

L'edizione in lingua russa della Bbc afferma di aver identificato oltre 90.000 soldati russi morti nella guerra in Ucraina in un'inchiesta giornalistica condotta assieme alla testata MediaZona. Ma stima che i militari russi morti nel conflitto siano in realtà tra 138.500 e 200.000.

Dei 90.019 soldati uccisi in guerra che sono stati identificati dai giornalisti, il 23% erano volontari che si erano arruolati dopo l'inizio del conflitto, il 17% erano ex detenuti, il 12% riservisti richiamati alle armi dal governo e un altro 17% militari di carriera.

Tra i morti - secondo la Bbc - ci sono nove generali e 500 ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello. L'età media dei soldati russi morti nel 2024 e identificati era di 36 anni.

