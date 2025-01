Afghanistan annuncia scambio di prigionieri con gli Usa

Il governo talebano dell'Afghanistan ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero rilasciato un detenuto afghano in cambio di prigionieri americani, in seguito a "lunghe discussioni" facilitate dal Qatar e il giorno dopo l'insediamento di Donald Trump.

"Un 'combattente' afghano, Khan Mohammed, imprigionato in America è stato rilasciato in cambio di cittadini americani e rimpatriato nel Paese", ha affermato il ministero degli Affari Esteri afghano su X, specificando che l'uomo stava scontando una condanna all'ergastolo in California dopo essere stato arrestato "quasi due decenni fa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA