Gaza, gli abitanti affollano i mercati per avere cibo. Entrati 280 camion di aiuti

A Gaza la popolazione sta festeggiando il cessate il fuoco offrendo dolcetti per strada, molti "in attesa del momento di poter tornare al nord per vedere in che condizioni sono le loro case", riferiscono all'ANSA i residenti della Striscia. La popolazione, dal momento in cui è iniziata la tregua è corsa nei mercati per procurarsi cibo, dopo che sono stati autorizzati ad entrare nella Striscia più di 250 camion di merci e aiuti umanitari. Le persone dichiarano anche di essere "arrabbiate con Hamas per ciò che ha fatto causando migliaia di morti".

Video Gaza, valico di Rafah riaperto ai camion con gli aiuti

Nel primo pomeriggio era salito a "260 camion di aiuti (...) più 12 (autocisterne cariche di) diesel e quattro di gas" gli automezzi "arrivati ai valichi di Karam Abu Salem e Al-Awja": lo ha comunicato poco prima delle 16 ora italiana dal Cairo una fonte dell'Ufficio stampa del governo egiziano riferendosi ai passaggi rispettivamente di Kerem Shalom e Nitzana.

Al valico di Rafah alcuni autoarticolati che prevenivano dal lato palestinese hanno avanzato lentamente facendosi largo fra i cronisti e suonando i clacson anche in maniera ritmata, dando l'idea che gli autisti volessero festeggiare.



