Jean-Marie Le Pen sepolto nella tomba di famiglia

Il tribuno provocatore, il patriarca della famiglia che ha legato il suo nome all'estrema destra francese, Jean-Marie Le Pen, è stato sepolto nel pomeriggio, dopo una cerimonia nella più stretta intimità, nella tomba di famiglia del cimitero de La Trinité-sur-Mer, dove era nato 96 anni fa.

Era stato l'ex leader e fondatore del Front National a chiedere, ancora in vita, di essere sepolto lì, a poche centinaia di metri dalla casa di famiglia, dietro la chiesetta di Saint-Joseph, dove è stata celebrata la messa funebre davanti a 200 persone.

In prima fila, Marine Le Pen, la figlia che ha preso 10 anni fa definitivamente le redini del partito dopo aver espulso il padre, al culmine di aspri dissidi che soltanto negli ultimi anni sono stati sopiti. In prima fila, Marine Le Pen con le sorelle Marie-Caroline e Yann, la madre di Marion, la nipote anche lei a lungo in polemica politica con la zia ma molto vicina al nonno Jean-Marie.

Fra i presenti alla cerimonia, durata circa due ore, anche il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, rimasto lontano da ogni obiettivo o telecamera, ma di cui hanno dato notizia alcuni presenti alla cerimonia. Marine Le Pen, che è arrivata al fianco della sorella Marie-Caroline percorrendo a piedi qualche centinaio di metri dalla casa di famiglia alla chiesa, è apparsa particolarmente provata dal dolore.

Dopo la messa, corteo a piedi fino al vicino cimitero, mentre nel paesino di 1.700 anime, che sorge sulla costa bretone, risuonava il suono di alcune cornamuse all'uscita dalla chiesa. Tutta la cerimonia si è svolta sotto l'occhio attento delle forze dell'ordine, con il paese blindato dalla mattina per evitare qualsiasi manifestazione. Martedì sera, centinaia di oppositori dell'estrema destra hanno celebrato la morte di Jean-Marie Le Pen avvenuta qualche ora prima, sia a Parigi sia in altre città della Francia. Oggi, non si è registrato alcun incidente a La Trinité e nei suoi dintorni.

Fra le alcune centinaia di persone che hanno seguito il feretro, si è levato durante il corteo funebre il grido di un simpatizzante appena prima che la bara venisse deposta nella tomba: "Jean-Marie, ti vogliamo bene!". Secondo quanto disposto da Marine e dalle sue due sorelle, un'altra cerimonia in memoria di Jean-Marie Le Pen, questa volta "religiosa e di omaggio", ma aperta al pubblico, si svolgerà il 16 gennaio a Parigi, nella chiesa di Notre-Dame-du Val-de-Grace.



