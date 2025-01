Joseph Aoun eletto presidente della repubblica a Beirut

Il 60enne generale Joseph Aoun, comandante dell'esercito libanese, è stato oggi eletto presidente della Repubblica, carica rimasta vacante per più di due anni e che, secondo l'ordinamento libanese, spetta a un cristiano maronita.

Il generale Aoun, dal 2017 a capo delle forze armate, è sostenuto dalle forze occidentali e dai paesi arabi del Golfo ostili all'Iran.

Aoun è stato eletto dopo la seconda seduta parlamentare, quando era sufficiente una maggioranza semplice di 65 voti (su 128). Nella prima seduta Aoun aveva ottenuto 71 preferenze senza raggiungere la soglia richiesta di 86 voti (maggioranza qualificata di due terzi).

"Lancerò rapidamente le mie consultazioni per la formazione di un governo. Con Parlamento e governo raddrizzeremo l'amministrazione per ridare prestigio allo Stato e mettere in piedi un'amministrazione moderna ed efficiente", ha annunciato Aoun in un breve discorso dopo l'elezione, come riporta L'Orient Le Jour.



Tajani: 'Congratulazioni ad Aoun, un amico dell'Italia'

"Congratulazioni al generale Joseph Aoun eletto capo dello Stato libanese. Un amico dell'Italia, sarà un'autorevole guida per un Paese importante e cruciale come il Libano. Una figura chiave per la pace in Medio Oriente". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

