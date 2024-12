Colombia, scomparse quasi 125mila persone negli ultimi 8 anni

L'Unità di ricerca delle persone scomparse della Colombia ha reso noto che dal 1 dicembre 2016 ad oggi il Paese sudamericano ha un totale di 124.734 persone scomparse, l'11% in più rispetto agli ultimi rilevamenti.

Nel suo bilancio delle attività svolte quest'anno, l'unità creata nel 2016 grazie all'accordo di pace con i guerriglieri delle ex Farc, ha svolto 2.748 ricerche, trovato 141 persone scomparse in vita, recuperato 941 corpi (131 dei quali sono stati consegnati ai familiari), effettuato 3.198 prelievi di campioni di Dna e ricevuto 5.282 nuove segnalazioni di persone scomparse.

Inoltre, l'unità ha scoperto i resti umani di tre persone nella cosiddetta 'Escombrera', situata nella Comuna 13 di Medellín (nella zona nordovest della città), dove persone affermano che ci sarebbero i corpi di 502 scomparsi, molti dei quali vittime dell'operazione militare e di polizia 'Orión' condotta nel 2002 sotto la presidenza di Álvaro Uribe.

"Nel 2025 la nostra sfida più grande sarà l'identificazione dei corpi che abbiamo recuperato e continueremo a recuperare", ha detto Luz Janeth Forero, la direttrice dell'Unità di ricerca delle persone scomparse della Colombia.



