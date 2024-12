Delegazione del partito filo-curdo incontrerà Ocalan in cella

Una delegazione del principale partito filocurdo turco Dem, la terza forza più rappresentata nel Parlamento, si recherà oggi in visita al leader del Pkk Abdullah Ocalan, che sta scontando l'ergastolo nel carcere sull'isola di Imrali, a sud di Istanbul, dopo essere stato condannato nel 1999. Lo riferisce una fonte del partito.



"La delegazione è partita in mattinata", ha dichiarato la fonte, senza specificare come si sarebbe recata sull'isola per motivi di sicurezza. Si tratterebbe della prima visita del partito in quasi 10 anni. Il predecessore di Dem, il partito Hdp, ha incontrato Ocalan l'ultima volta nell'aprile 2015.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA