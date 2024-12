Re Carlo dovrà proseguire la terapia contro il cancro anche nel 2025

Re Carlo deve proseguire la terapia contro il cancro di natura imprecisata che gli era stato diagnosticato all'inizio del 2024 anche nel nuovo anno. E' quanto riporta Sky News citando fonti ben informate di Buckingham Palace, secondo cui c'è un certo ottimismo a corte a fronte di "un trattamento con risultati positivi" per il sovrano, confermato del pieno ritorno all'attività pubblica nei mesi scorsi dopo un periodo di stop per gli impegni all'esterno.

C'era fra l'altro stata una sospensione delle cure di Carlo III, che per una serie di ragioni - incluse le sue continue apparizioni in pubblico - non sembrano consistere in una pesante chemioterapia come quella affrontata per diversi mesi dalla principessa Kate fino a settembre. Sospensione decisa durante il viaggio con la regina Camilla in Australia e alle Isole Samoa: altro segnale di ripresa per il sovrano. Quello che si sa è che Carlo viene regolarmente seguito a Londra dai medici in sedute che erano inizialmente a cadenza settimanale. Intanto in vista del Natale e come segnale di buon auspicio per il 2025 il sovrano ha pubblicato il biglietto d'auguri in cui è ritratto sorridente accanto alla consorte Camilla.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA