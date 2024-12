PhotoANSA 2024, dalle guerre in corso al ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump

Un anno segnato dal ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che apre nuovi scenari negli equilibri mondiali e sul futuro delle guerre in corso. Immagini di sofferenza e distruzione, da Gaza e dall'Ucraina. Un'Europa al voto, divisa, smarrita, che prova a fatica a riaffermare il proprio ruolo nel panorama mondiale, mentre le nostre città, come Valencia, non appaiono più in grado di reggere la forza d'urto di un clima che cambia. C'è questo e molto altro nel libro Photoansa 2024.

