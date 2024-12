L'Onu denuncia: 'Situazione spaventosa e apocalittica a Gaza'

"La situazione a Gaza è spaventosa e apocalittica": lo ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in un discorso letto a suo nome alla conferenza del Cairo.

"La catastrofe di Gaza non è altro che un crollo totale della nostra umanità comune. L'incubo deve finire. Non possiamo continuare a distogliere lo sguardo. È tempo di agire", ha dichiarato ancora Guterres nel suo discorso, che è stato letto da Amina Mohammed, la Vice-Segretaria generale dell'Onu.

Guterres ha esortato la comunità internazionale a "gettare le basi per una pace duratura a Gaza e in tutto il Medio Oriente". Il segretario generale dell'Onu inoltre ha sottolineato il bilancio devastante del conflitto e l'urgente necessità di un'azione internazionale: "La malnutrizione è endemica... La carestia è imminente. Nel frattempo, il sistema sanitario è crollato", ha osservato.

La Striscia di Gaza, dove la guerra tra Israele e Hamas infuria da oltre un anno, conta "ormai il maggior numero di bambini amputati per abitante al mondo", ha sottolineato Guterres. "Molti perdono gli arti e subiscono operazioni chirurgiche persino senza anestesia. Ciò a cui stiamo assistendo potrebbe essere uno dei crimini internazionali più gravi".

Londra promette nuovi aiuti umanitari per la Striscia e critica Israele

Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato un aumento di 18 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro) di aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza, dinanzi alla catastrofe umanitaria legata all'azione militare israeliana in corso da oltre un anno; non senza criticare Israele per le restrizioni e gli ostacoli frapposti.

Lo si legge in una dichiarazione di Anneliese Dodds, viceministra incaricata della Cooperazione Internazionale, reduce da un conferenza di donatori svoltasi al Cairo. "La gente di Gaza ha necessità vitale di cibo e ricoveri in vista dell'inverno, servono soluzioni concrete per questa crisi umanitaria", ha detto Dodds. "Israele - ha poi ammonito - deve agire immediatamente per garantire un accesso senza ostruzioni degli aiuti umanitari".

Le parole di Dodds riecheggiano sullo sfondo dell'annuncio sulla sospensione forzata del flusso di aiuti da parte dell'Unrwa, agenzia dell'Onu incaricata di assistere i profughi palestinesi, il cui direttore, il francese Philppe Lazzarini, ha accusato Israele di non garantire la sicurezza degli operatori e dei convogli umanitari: sia nel "tragitto" verso Gaza, di fronte a blocchi di coloni e militanti nazionalisti israeliani; sia all'interno della Striscia - in quanto "Paese occupante" - dai saccheggi di bande armate o disperati locali.

