Il Papa: "Il Giubileo sia l'occasione per un cessate il fuoco ovunque"

"Quanto vorrei che il prossimo Giubileo fosse davvero l'occasione propizia per un cessate il fuoco in tutti i Paesi dove si combatte!". E' l'auspicio di Papa Francesco espresso nella prefazione al libro "Giubileo della speranza", da oggi nelle librerie. "Dalla guerra, da ogni guerra, questo dev'essere chiaro, tutti escono sempre sconfitti, tutti! Dalla guerra tutti escono sempre sconfitti dal primo giorno. Non ci sono vincitori e vinti, ma solo sconfitti!", ribadisce il Papa nel suo contributo al libro scritto dal vaticanista Francesco Antonio Grana per Elledici.

