Sanchez: 'L'obiettivo è tornare a vincere le elezioni nel 2027'

Il Partito Socialista spagnolo (Psoe) è "un partito vincente" che "non viene a sognare utopie, ma a costruire realtà", per cui la priorità è quella di "tornare a vincere alle elezioni regionali, comunali e generali nel 2027": è il messaggio rivolto ai suoi sostenitori dal premier iberico, Pedro Sánchez, in chiusura del congresso federale della formazione.

Con queste parole, il leader spagnolo ha quindi fissato l'obiettivo di recuperare il peso territoriale perso a causa di diverse dure sconfitte elettorali negli ultimi anni, soprattutto in regioni strategiche come l'Andalusia e Madrid. "Siamo la sinistra che conquista il presente per costruire il futuro, la sinistra che non sente nostalgia di ciò che è stato perché sa che con impegno e con decisioni corrette ciò che verrà potrà sempre essere molto meglio per far avanzare i nostri comuni, le nostre province, i nostri territori", ha detto.

Sánchez è stato confermato per la quarta volta segretario generale del Psoe. L'ufficialità è arrivata durante l'atto di chiusura del 41mo congresso federale della formazione a Siviglia, ma il verdetto era scontato, in quanto non c'erano candidati alternativi a tale incarico.

Sánchez resta al vertice del Psoe insieme a buona parte del nucleo operativo della formazione, a partire dai suoi più stretti collaboratori: María Jesús Montero, vicepremier con delega al Tesoro che nel partito occupa la carica di vice-segretaria generale, e il deputato Santos Cerdán, segretario organizzativo socialista con importanti responsabilità per quanto riguarda le relazioni con alleati strategici come i secessionisti di Junts per Catalunya. Conferma anche per Cristina Narbona come presidente del partito.

Tra le novità, sottolineano i media spagnoli, c'è invece la promozione di Pilar Bernabé, delegata del governo nella Comunità Valenciana e una delle figure istituzionali più esposte mediaticamente nei giorni della tragedia dell'alluvione in quella regione, a cui verrà affidata la segreteria per l'Uguaglianza del Psoe.

Al suo arrivo al padiglione in cui si tiene il congresso, stamattina, Sánchez è stato protagonista di una lunga passerella di saluti, abbracci e foto con i suoi simpatizzanti. Molto acclamata anche la sua consorte Begoña Gómez, ultimamente al centro delle cronache in quanto finita sul registro degli indagati di un giudice per presunte irregolarità nell'ambito di sue attività professionali.

