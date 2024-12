Medio Oriente: Attacco su un campo profughi a Rafah. Sospesi gli aiuti a Gaza per i saccheggi di bande amate

Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano sul campo profughi di Shaboura, nel centro della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza: lo riporta l'emittente tv Al Jazeera.



Unrwa,sospesi aiuti a Gaza per i saccheggi di bande armate

L'agenzia delle Nazioni Unite per i palestinesi ha dichiarato di aver sospeso la consegna degli aiuti attraverso il valico di Kerem Shalom tra Israele e Gaza, a causa dei saccheggi da parte di bande armate nella Striscia. "Stiamo sospendendo la consegna degli aiuti attraverso Kerem Shalom", e "la strada per uscire da questo valico non è sicura da mesi", afferma il capo dell'Unrwa, Philippe Lazzarini su X. Il 16 novembre, un grande convoglio di camion di aiuti umanitari è stato rubato da bande armate. Ieri, abbiamo provato a far entrare alcuni camion di cibo sullo stesso percorso. Sono stati tutti presi", racconta Lazzarini.

Il bilancio del Ministero della Sanità di Hamas, i morti a Gaza sono 44.429

Il bilancio dei morti a Gaza è salito a quota 44.429, di cui 47 nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Sanità di Hamas. I feriti sono 105.250, secondo la stessa fonte.

