Israele attacca Hezbollah, 'hanno violato la tregua'

Il portavoce dell'Idf ha annunciato di aver attaccato più volte in Libano a causa della violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Tra l'altro, un aereo ha attaccato un veicolo su cui i miliziani caricavano armi, compresi missili Rpg e casse di munizioni.

L'esercito ha riferito inoltre che aerei da combattimento hanno attaccato dei lanciarazzi di Hezbollah nell'area di Sidone, dopo che lì è stata rilevata un'attività terroristica, è stato attaccato anche un impianto di produzione missilistica dei paramilitari filoiraniani in profondità nel Libano.

A darne notizia erano stati in precedenza i media israeliani, riportando notizie libanesi secondo cui un attacco aereo era stato lanciato dall'Idf alla periferia del villaggio di Baisariyeh, nel Libano meridionale, a sud di Sidone.

L'Idf ha avvisato la popolazione che il coprifuoco verrà imposto nuovamente dal pomeriggio alle 17 alla mattina alle 7 di domenica (un'ora in meno in Italia) nel Libano meridionale. Il portavoce in lingua araba dell'esercito ha indicato sui social che "è severamente vietato" attraversare il fiume Litani in direzione sud. "Chi si trova già a sud del fiume Litani devono restare dov'è", ha affermato.

Tre operatori della World central kitchen uccisi a Gaza

Cinque persone, tra cui tre operatori umanitari della World central kitchen, sono stati uccisi a Khan Younis, nel sud di Gaza, secondo quanto riferisce Al Jazeera. Secondo l'emittente del Qatar, almeno 23 persone sono state uccise dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza dall'alba, di cui 17 a Gaza City, una a Jabalia e cinque nel sud.

